Serik'te "Reflektör tak, görünür ol, kazaya sebep olma" etkinliği Serik ilçesinde jandarma ekiplerince traktör ve römorklara reflektör takılmasının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi. Serik ilçesinde jandarma ekiplerince traktör ve römorklara reflektör takılmasının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 14 Haziran Jandarma Kuruluş Günü kapsamında "Traktör ve Römorklara Reflektör Tak Görünür Ol Kazaya Sebep Olma Etkinliği" düzenlendi. Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yapılan programa Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk de katıldı. ETkinlikte 80 traktör römorkuna ECE R 69 / E37 Üçgen Reflektör takıldı. Ayrıca traktör ve römork kazalarına karşı sürücülere eğitim verildi. AA / Servet Tümer - Güncel Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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