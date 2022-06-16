Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Haberler

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Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Serik ilçesinde portakal bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Serik ilçesinde portakal bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli R.Y'nin Boğazkent Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda portakal ağaçlarının arasına ekilmiş 306 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hisarcık Güncel Haberler

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