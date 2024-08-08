Serik'te Polis Ekipleri Vatandaşı Uyardı
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri, orman yangınları, boğulma, plajlarda hırsızlık olaylarına karşı vatandaşı uyardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınaraltı Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara bilgilendirme yaptı.
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri, orman yangınları, boğulma, plajlarda hırsızlık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınaraltı Meydanı'nda stant açtı.
Vatandaşa güvenli plajlar, orman yangınları, açıktan hırsızlık konularını içeren broşür dağıtan ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, duman gördüklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri, güvenli plajlarda denize girmeleri, değerli eşyalarını daha güvenli yerlere bırakmaları konularında bilgilendirme yaptı.