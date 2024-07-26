Serik'te polis ekipleri huzur uygulaması yaptı
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 şüpheli yakalandı, 31 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve bir araca el konuldu. Ayrıca, 25 bar ve kafeterya, 8 müzikhol ve 25 park kontrol edildi. Denetimler sonucunda 33 iş yerine tutanak tutuldu ve 1 işletme sahibine adli işlem uygulandı. Uygulama sırasında 3 silah, 5 şarjör, 132 fişek ve 32 kartuş ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 379 personelin katılımıyla 631 araç, 79 motosiklet, 2 bin 522 kişi hakkında sorgulama yapıldı.
Çalışmada aranan 2 şüpheli yakalandı, 31 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı, hacizli bir araca da el konuldu.
Ekipler ayrıca 25 bar ve kafeteryada, 8 müzikholde, 25 parkta kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 33 iş yerine çeşitli eksikliklerden dolayı tutanak tutularak işlem yapıldı, 1 işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.
Huzur uygulamasında 3 silah, 5 şarjör, 132 fişek ile 32 kartuş da ele geçirildi.