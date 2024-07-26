Serik'te polis ekipleri huzur uygulaması yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 379 personelin katılımıyla 631 araç, 79 motosiklet, 2 bin 522 kişi hakkında sorgulama yapıldı.

Çalışmada aranan 2 şüpheli yakalandı, 31 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı, hacizli bir araca da el konuldu.

Ekipler ayrıca 25 bar ve kafeteryada, 8 müzikholde, 25 parkta kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 33 iş yerine çeşitli eksikliklerden dolayı tutanak tutularak işlem yapıldı, 1 işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.

Huzur uygulamasında 3 silah, 5 şarjör, 132 fişek ile 32 kartuş da ele geçirildi.