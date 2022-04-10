Serik'te park halindeki otomobil yandı

Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunan 07 AGK 993 plakalı otomobilde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının neden çıktığını belirlemek için inceleme yaptı.