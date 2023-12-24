Serik'te park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Güneş Cerit'in (19) kullandığı motosiklet, Kadriye Mahallesi Çakallık Caddesi'nde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cerit, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Genç garsonun Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde çalıştığı belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Güneş Cerit'in (19) kullandığı 07 BBH 323 plakalı motosiklet, Kadriye Mahallesi Çakallık Caddesi'nde park halinde bulunan 07 YRS 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Cerit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cerit'in, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.