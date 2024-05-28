Üye Girişi
Haberler

Serik'te park halindeki araçlara çarpan otomobilin kaçışı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin park halindeki 4 araca çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Merkez Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin yan yana bulunan otomobillere çarpıp, bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Olaylar Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title