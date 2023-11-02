Serik'te Pamuk Hasadı Başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde en fazla pamuk ekimi yapılan bölgelerden biri olan ilçede hasat dönemi başladı. Bu sene yağışlardan dolayı rekolte düşüşü yaşanan ilçede, üreticilere bilgi verilerek ürün kaybı önlenmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 25 bin dekara ekili alanda pamuk hasadı başladı.

Antalya'da en fazla pamuk ekimi yapılan ilçelerden Serik'te hasat dönemi başladı. Son yıllarda pamuk ekili alanın azaldığı ilçede bu sene 10 bin ton rekolte hedefleniyor. 25 bin dekar alana pamuk üretilen ilçede, yağışlardan dolayı rekolte düşüşü yaşandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasat yapılan arazilerde ürün kaybını önlemek için hasat makinasını kontrol ediyor. Tarladaki pamuktan örnekler alan ekipler, hasat sırasında makine tarafından tarlada kalan pamuğun yüzde 5'i geçmemesi için üreticilere bilgi veriyor.Boğazkent Mahallesi'ndeki üreticilerden Selim Balcı, "1000 dönüm arazide pamuk ekimi gerçekleştirdik. Hasada yeni başladık. Bu sene rekolte de fiyat da düşük. Feçen yılın fiyatında 16 liraya satılıyor. Çiftçiyi kurtarmıyor. Yağmur bu sene çok yağdı, o yüzden rekolte düştü" dedi.