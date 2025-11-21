Haberler

Serik'te otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven hayatını kaybetti, 18 yaşındaki Nadya B. yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oğuzhan D. idaresindeki 07 VD 288 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Şükran Ela Özseven (17) ve Nadya B'ye (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri Özseven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
