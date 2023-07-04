Serik'te Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak yakıtı biten otomobilin aniden durması gösterildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir özel güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fatma T. idaresindeki 07 AFM 94 plakalı hafif ticari araç, Orta Mahalle Belek Kavşağı köprülü üst geçidinde, Selman Ademoğlu idaresindeki 07 BEB 315 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Yunus Sarı (37) ve hafif ticari araçtaki 2 kadın yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yunus Sarı, Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 4 yaralının tedavileri sürüyor.

Olay sonrası polis kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın, yakıtı biten 07 BEB 315 plakalı otomobilin orta şeritte aniden durmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Köprülü üst geçitte bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, trafik ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanıyor.

Ölen Yunus Sarı'nın özel bir bankanın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.