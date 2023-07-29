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Serik'te otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Şenol Koç'un (57) kullandığı araç, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde, yol kenarındaki ağaca çarparak, boş araziye devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akçapınar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Koç, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şenol Koç'un (57) kullandığı 07 ALD 72 plakalı araç, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde, yol kenarındaki ağaca çarparak, boş araziye devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akçapınar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Koç, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma Tragger Antalya Güncel Haberler

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