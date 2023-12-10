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Serik'te otomobil şarampole devrildi, genç hayatını kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Saffet Aras Kol'un (17) kullandığı 07 APE 077 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi'nde şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Kol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan gencin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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