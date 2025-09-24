Haberler

Serik'te Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarpıp şarampolden yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek turizm yolu Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cem Furkan Kotuk'un (20) kullandığı 68 AET 211 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp şarampolden yuvarlandı. Sürücünün yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
