Serik'te Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ay önce satın aldığı otomobiliyle iş yerine giderken kaza yapan Osman Arısoy hayatını kaybetti. Kazada otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı ve ağaca çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arısoy'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık bir ay önce satın aldığı otomobiliyle iş yerine giderken kaza yapan Osman Arısoy (22) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Antalya- Alanya D-400 karayolu Cumalı Mahallesi girişinde meydana geldi. Osman Arısoy'un kullandığı 07 ASG 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobil, bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Osman Arısoy'a müdahale eden sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Arısoy'un cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

OTOMOBİLİ BİR AY ÖNCE ALMIŞ

Kaza yerine gelen Arısoy'un annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Osman Arısoy'un, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde garson olarak çalıştığı, otomobiliyle çalışmaya gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Osman Arısoy'un kaza yaptığı otomobilini ise yaklaşık 1 ay önce satın aldığı belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)