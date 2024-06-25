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Serik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ali Vural'ın (61) kullandığı plakasız motosiklet ile henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 AOK 004 plakalı otomobil, Antalya - Alanya D-400 kara yolu DSİ mevkisinde çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Vural, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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