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Serik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 07 YFN 24 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Celal Taplak (18) idaresindeki 07 YBJ 17 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Taplak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinden sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Celal Taplak'ın durumunun ağır olduğu, Özkan S.'nin ise iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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