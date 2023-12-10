Serik'te otomobil evin garajına girdi, sürücü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak bir evin garajına girdi ve araca zarar verdi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin garajına giren ve balıkçı teknesiyle araca zarar veren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 LIK 16 plakalı otomobil, Karadağı Mahallesi'ndeki bir evin garajına girerek içerideki otomobile ve balıkçı teknesine çarptı.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.