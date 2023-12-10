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Serik'te otomobil evin garajına girdi, sürücü yaralandı

10 Aralık 2023 15:07 Son Güncelleme: 15:08 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak bir evin garajına girdi ve araca zarar verdi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.