Serik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Serik'in Merkez Mahallesi Millet Bahçesi yolunda meydana geldi. Mehmet T.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çakarak ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Mehmet T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA