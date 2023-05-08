Üye Girişi
Haberi Paylaş
Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ünal B'nin kullandığı 07 FR 699 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ünal B. ile yanındaki Orhan Kemal D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Orhan Kemal D. itfaiye ekibince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'ya sevke dilen Orhan Kemal D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Orhan Kemal Akçaalan İtfaiye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title