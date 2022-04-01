Serik'te otizmli çocuklar ve aileleri gök yüzüne mavi balon bıraktı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Serik Belediyesi ve Serik Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğinde Çınaraltı Meydanı'nda başlayan etkinliğe özel eğitim merkezi öğretmenleri, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çocuklar, ellerindeki mavi balonları gök yüzüne bıraktı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Otizmli bireylerde eğitimin son derece önemli olduğunu belirten Aputkan, özel çocukların eğitimlerine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de otizmli çocukların iyi eğitim alabilmeleri için ilçede gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özel Eğitim Uygulama Okulu ile İş ve Bilim Sanat Okulu açtıklarını dile getiren Ekiz, 12 derslikli Özel Eğitim Ana Sınıfı yapımı için de ihale hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.