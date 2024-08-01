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Serik'te Orman Yangını Çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 eskavatör ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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