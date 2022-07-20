SERİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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SERİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 hektar orman yanarken, bazı seralar da kısmen zarar gördü.

Serik'e bağlı Etler Mahallesi Hapıllar mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 12 arazöz, 2 itfaiye, 5 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahale edilen yangın yakında bulunan seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

Sera sahipleri orman yangınının seralara sıçrama ihtimaline karşı kendi imkanları ile seralara su sıkarak korumaya çalıştı. Yangında 1 hektar orman alanı yanarken, bazı seralar da kısmen zarar gördü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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