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Serik'te Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Serik'te Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Serik İlçe Sağlık Müdürlüğü, organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Programda video gösterimi, müzik dinletisi ve organ bağışı konulu yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Serik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik yapıldı.

Serik Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, organ bağışı konulu video gösterimi ve Gazi Ortaokulu Müdürü Duygu Durmazer'in sunduğu müzik dinletisiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Serik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya, organ bağışına farkındalık yaratmak için program düzenlediklerini söyledi.

Organ nakli koordinatörü Hatice Çandırlı ve Hilal Gedikli de organ bağışları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Daha önce organ bağışından bulunan donörler Gülbeyaz Kurt ve Cevdet Aydın, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Program sonunda organ bağışı konulu liseler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren Ayşe Sena Sarı, Saliha Erdoğan ve Balım Suna Aydın'a plaketleri protokol tarafından verildi.

Programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Cengiz Katlandur da katıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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