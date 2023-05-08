Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verildi

Serik ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan Trafikte Farkındalık Eğitimi verildi.

Gebiz Şehit Barış Akkabak ilkokulunda gerçekleştirilen eğitime 15 öğretmen ve 450 öğrenci katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de programa katıldı.

5 dakikada 5 trafik işareti konulu eğitimde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara hazırlanan linkler üzerinden gönderilen eğitim modülü akıllı tahtalarda açılarak öğrencilere anlatıldı.

Trafik kurallarına duyarlılığı ve davranışları ile diğer sürücülere örnek olan, herhangi bir trafik cezası almadığı tespit edilen Derya Ulaş, Ali Yeşil, Mehmet Mülayım, Mustafa Güzel ve Ramazan Yalçın'a plaket ve çiçek verildi.

Hafta dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.