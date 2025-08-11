Serik'te Motosiklet-Traktör Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Serik'te Motosiklet-Traktör Çarpışması: Sürücü Yaralandı
Serik'te bir motosikletin traktörle çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Traktör römorkunun altında kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Serik'te traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Yıldız Ç'nin kullandığı 07 AYJ 165 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 L 4724 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpışmanın ardından traktöre bağlı römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıldız Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

