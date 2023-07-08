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Serik'te motosiklet kazasında genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Serik'te motosiklet kazasında genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde, ödünç aldığı motosikletle bariyerlere çarpan genç inşaat mühendisi Hasan Ekici hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde ödünç aldığı motosikletle bariyerlere çarpan genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti.

Sarıabalı-Belkıs kanal boyu yolunda Hasan Ekici (26) idaresindeki 07 ATK 184 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekici'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapı denetim firmasında inşaat mühendisi olarak çalışan Ekici'nin, akrabasından ödünç aldığı motosikletle Beşkonak Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu Antalya Güncel Haberler

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