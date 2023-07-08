Serik'te motosiklet kazasında genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, ödünç aldığı motosikletle bariyerlere çarpan genç inşaat mühendisi Hasan Ekici hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.