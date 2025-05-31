Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde S.Y. idaresindeki 07 YG 299 plakalı kamyonet ile Davut E. nin kullandığı 73 ABG 572 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Davut E. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Davut E'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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