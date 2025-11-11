Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi. Olayda, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı araç kamerasınca görüntülendi.
D.G. idaresinde 07 ACU 42 hafif ticari araç, Karadayı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Mehmet A'nın (25) kullandığı 07 AGC 177 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı hafif ticari aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin karşı yönden gelen aracı sollayıp hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel