Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 66 yaşındaki sürücü Ömer Ayvacı hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Ayvacı (66) götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ş.'nin kullandığı 07 BVZ 093 plakalı otomobille Ömer Ayvacı idaresindeki 07 ADF 510 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Ayvacı, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayvacı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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