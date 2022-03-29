SERİK'TE MARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde markete girdikten sonra 6 dakikada 150 bin lira değerinde içki ve sigarayı çuvala doldurup kaçan 4 şüpheli yakalandı.

Yukarı Kocayatak mahallesindeki bir markette dün gece saatlerinde kepengi açarak markete giren 3 kişiden biri dışarıda gözcülük yaptı. Diğer iki kişi maske takarak markete girdi. Şüpheliler içki ve sigara reyonunda bulduklarını ellerindeki çuvala doldurdu. Sonrasında geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde durumu fark eden market sahibi D.S.K, polise giderek işyerinden 1500 lira nakit, 3 bin 500 paket sigara, 128 viski, 12 rakı çalındığını ve zararının 150 bin lira olduğunu etti. Polis hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliler M.D, O.C, M.A.U. ve V.T.'yi belirledi. Polis şüphelilerden M.D, O.C, ve M.A.U.'yu Antalya'dan Adana'ya gitmek için bindikleri otobüste üzerlerinde yüklü miktarda para ile V.T.'yi ise Kemer ilçesinde yakaladı. Polis şüphelilerin üzerinde çıkan paralara el koydu.

Polisin sorgusunda 3 şüphelinin V.T.'nin daveti üzerine Adana'dan Kemer ilçesine geldikleri, Kemer'de araç kiraladıktan sonra Serik'te hırsızlığı gerçekleştirdikleri, ardından çaldıkları malzemeleri sattıklarını belirlendi. Şüpheliler M.D, O.C, M.A.U. ve V.T. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya) (DHA) -