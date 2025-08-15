Serik'te Mahsur Kalan Keçi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, sahibi tarafından otlatmaya götürüldüğü dağlık bölgede 5 gün mahsur kalan keçi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahibi tarafından otlamaya götürüldüğü dağlık bölgede, yaklaşık 80 metre yükseklikte 5 gün mahsur kalan keçiyi jandarma ekipleri kurtardı.

Serik'e bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya götüren sahibi, akşam döndüğünde keçilerinden birinin olmadığını fark etti. Hayvanlarını otlattığı alanda keçisini arayan sahibi, 5 gün sonra sarp kayalıklarda olduğunu gördü. Durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen JASAT ekipleri yaklaşık 80 metre yükseklikte kayalıkta bulunan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
