Serik'te konteyner deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Antalya-Alanya D400 kara yolu Kayaburnu mevkisindeki konteynerlerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 İtfaiye aracının müdahale ettiği yangın, depodaki konteynerlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.