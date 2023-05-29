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Serik'te konteyner deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Serik'te konteyner deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Güncel Haberler

Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Antalya-Alanya D400 kara yolu Kayaburnu mevkisindeki konteynerlerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 İtfaiye aracının müdahale ettiği yangın, depodaki konteynerlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Kayaburnu mevkisindeki konteynerlerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 İtfaiye aracının müdahale ettiği yangın, depodaki konteynerlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya İtfaiye Güncel Haberler

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