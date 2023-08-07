Serik'te Kenevir ve Skunk Operasyonu: 147 Kök Kenevir ve 21 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda, 147 kök kenevir bitkisi ve 21 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 147 kök kenevir bitkisi ve 21 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli 3 şahsın Serik ilçesinde uyuşturucu madde elde edip piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Alanda yapılan aramalarda, 147 kök kenevir bitkisi, 21 kilogram skunk maddesi, 50 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA