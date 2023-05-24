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SERİK'TE KAZA: 2 YARALI

SERİK'TE KAZA: 2 YARALI

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin önce refüje, ardından da direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin önce refüje, ardından da direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Serik- Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde meydana geldi. Batuhan V. (22) idaresindeki 07 R 0153 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da direğe çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Batuhan V. ile arkadaşı Zişan H.B. (19) yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Zişan H.B.'nin durumunun ağır olduğu, Batuhan V.'nin ise kolundan ve başından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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