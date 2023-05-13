SERİK'TE KAZA 1 YARALI

Antalya'nın Serik ilçesinde vinç kamyonu, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 Karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç., idaresindeki 15 NH 353 plakalı TIR kavşakta, Olcay K. idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, ardından da Soner Ç.'Nin kullandığı 07 YBZ 77 plakalı Vinç kamyonuyla çarpıştı. TIR kaza yerinden 100 metre ilerideki refüje çıkarak durdu. TIR'ın deposundan yola mazot döküldü. Polis tedbir amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazada minibüs sürücüsü Olcay K. hafif yaralandı. Yaralı sürücüyü sağlık ekipleri Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.Vinç kamyonu sürücüsü Soner Ç., "Sanayi kavşağında kırmızı ışıklarda bekliyorduk. Yeşil yanınca hareket ettik. Yoldan geçtiğimiz sırada TIR çarptı. Minibüse, ardından da benim aracıma çarptı" dedi. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı. (DHA)