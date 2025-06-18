Serik'te Kaldırım İşgali Denetimleri Yapıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri, yayaların geçişini engelleyen kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi. İşletmelere uyarılarda bulunuldu ve bazı iş yerlerinin eşyaları kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini korumak amacıyla zabıta ekiplerince kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Atatürk Caddesi ve Yaşar Uçar Caddesi'nde yapılan denetimlerde özellikle yayaların geçişini engelleyen unsurlar kontrol edildi.

Denetimlerde, kaldırıma masa, sandalye, duba ve çeşitli teşhir ürünleri yerleştirerek kamuya açık alanları işgal eden işletmeler tespit edildi.

Zabıta ekipleri, iş yerlerini hem sözlü hem de yazılı olarak uyarırken, bazı işletmelere ait dubalar ise kaldırıldı.

Vatandaşların kaldırım işgaliyle karşılaşmaları durumunda ekiplere bildirmelerini isteyen yetkililer, kentte yaya güvenliğini ve düzeni sağlamak için yürütülen bu çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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