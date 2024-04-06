Serik'te Jandarma Ekipleri Yol Kontrolünde Bilgilendirme Yaptı
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulundu.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkocayatak Mahallesi Azaplar mevkisinde yol kontrol noktasında, sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı.
Ekipler, bayram tatili süresince oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazalara karşı daha dikkatli olmaları, emniyet kemerinin kullanılması ile sürücüler tarafından araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmede bulundu.
Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıp kolonya ikram etti.