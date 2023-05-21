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Serik'te izinsiz kamyonet kullanımı kaza getirdi

Serik'te izinsiz kamyonet kullanımı kaza getirdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde babasından izinsiz aldığı kamyonetle 2 arkadaşını yanına alıp şehir turuna çıkan 3 afacan, bir iş yerinin duvarına çarptı. Yaşları 13-14 olan çocukların geçirmiş olduğu kazada, biri hafif yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde babasından izinsiz aldığı kamyonetle 2 arkadaşını yanına alıp şehir turuna çıkan 3 afacan, bir iş yerinin duvarına çarptı. Yaşları 13-14 olan çocukların geçirmiş olduğu kazada, biri hafif yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Belpınar Mahallesi Cuma Pazarı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasının kamyonetini izinsiz alan bir çocuk, yanına 2 arkadaşını da alıp gezmeye çıktı. Kapalı pazar yerinden geçerken sürücü çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, önce iş yerinin duvarına ardından pencere kısmına çarparak durabildi. Kaza sonrası şoka giren çocuklar, kendilerini araçtan dışarı attı. Kazada burnundan hafif yaralanan bir çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifade için polis merkezine götürüldü. Kazayı duyup olay yerine gelen kamyonetin sahibi ise iş yeri sahibinin zararını karşılayacağını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin bir anda yoldan çıkıp duvara, ardından iş yerine çarpması yer aldı. Devamında ise duran araçtan çocukların kendilerini dışarı attığı görüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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