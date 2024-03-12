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Serik'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni

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Antalya'nın Serik ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Serik Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, kamu kurum müdürleri ve parti temsilcileri katıldı.

Programda, tarih öğretmeni Oktay Koca günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, İstiklal Marşı'nın video belgeseli gösterildi.

Öğrenciler, şiir ve kompozisyon okudu.

Törende, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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