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Serik'te İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

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Antalya'nın Serik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törene, ilçe yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, eğitimin önemini vurgulayarak, geleceğe dair ideal ve hedefleri olan bir nesil yetiştirmenin görevleri olduğunu belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Akçaalan İlkokulu'ndaki törene, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Balık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz, yaptığı konuşmada, İlköğretim Haftası'nı kutladıklarını belirterek, 120 okulda, 30 bin öğrenci ve 2 bin öğretmenle eğitim öğretime başladıklarını söyledi.

Eğitimin önemini anlatan Ekiz, "Eğitim kuşkusuz üzerinde durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi, kararlılık ve süreklilik isteyen zahmetli bir süreçtir. Vatanını ve milletini seven, geçmişini bilerek ve sahip çıkarak geleceğe dair ideal ve hedefleri olan, bu hedefler uğrunda mücadele eden bir nesil yetiştirmek hepimizin görevidir." diye konuştu.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi sunması ve koro tarafından okunan türkülerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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