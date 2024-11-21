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Serik'te İki Tırın Karıştığı Kazada 1 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Sanayi Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilmeyen 42 AHR 621 plakalı tır ile A.T'nin kullandığı 34 AYS 542 plakalı tır çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücüye sağlık ekibi müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeninden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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