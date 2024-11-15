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Serik'te İhmal Suçlamasıyla Yargılanan Veteriner Müdür Beraat Etti

Serik'te İhmal Suçlamasıyla Yargılanan Veteriner Müdür Beraat Etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde köpeklerden kaçarken kamyon altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili yargılanan dönemin Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., mahkeme tarafından beraat etti. Ailesi, karara itiraz etmeyi planlıyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan, 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) ölümüyle ilgili 'ihmal' suçlamasıyla yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., beraat etti.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, G.G.M.'nin yanı sıra Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar ve taraf avukatları katıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılanan G.G.M, olayda ihmali ve suçu olmadığını belirterek beraatini istedi. Savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, G.G.M.'nin beraatine hükmetti. Duruşma sonrası karara tepki gösteren Murat Pınar ile Derya Pınar, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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