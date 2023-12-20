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Serik'te Huzur Uygulaması: Çalıntı Araç Yakalandı, Ceza Kesildi

20 Aralık 2023 09:49 Güncelleme: 09:50 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 1300 kişi ve 230 araç sorgulandı. Kontrollerde bir çalıntı araç yakalanırken, 12 sürücüye 10 bin 347 lira ceza kesildi. Ayrıca 3 iş yerine de 7 bin lira ceza uygulandı.