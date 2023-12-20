Üye Girişi
Haberler

Serik'te Huzur Uygulaması: Çalıntı Araç Yakalandı, Ceza Kesildi

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 1300 kişi ve 230 araç sorgulandı. Kontrollerde bir çalıntı araç yakalanırken, 12 sürücüye 10 bin 347 lira ceza kesildi. Ayrıca 3 iş yerine de 7 bin lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

İlçe merkezi ve D-400 kara yolu başta olmak üzere 14 ayrı noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 1300 kişi ile 230 araç sorgulaması yapıldı. 10 park ve 20 işyerinde de kimlik kontrolleri yapıldı.

Kontrollerde bir çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye 10 bin 347 lira ceza kesildi.

Öte yandan kontrol edilen 3 iş yerine de 7 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güvenlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title