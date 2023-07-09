Serik'te Hurda Deposunda Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde hurda deposunda çıkan yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hurda deposunda çıkan yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi. Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki hurda deposu olarak kullanılan barakada saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında iş yerine ait vinç yardımıyla baraka bulunduğu yerden kaldırılarak, boş bir alana çekildi. Yangında baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. (DHA)