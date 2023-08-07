Serik'te Hint keneviri ekimi yapan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, Bucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hint keneviri ekimi yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 147 kök kenevir bitkisi ve 21 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.