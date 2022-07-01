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Serik'te hayvan pazarında sahte para uyarısı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik'te hayvan pazarında sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde, Serik ilçesindeki hayvan satıcıları sahte para konusunda uyarıldı.

Kurban Bayramı öncesinde, Serik ilçesindeki hayvan satıcıları sahte para konusunda uyarıldı.

Çandır Mahallesinde bulunan hayvan pazarında jandarma ve emniyet ekiplerince müşterek yapılan uygulamada, 50 kurbanlık satıcısı esnaf sahte para konusunda uyarılarak, tedbirli olmaları istendi.

Uygulamada ayrıca, broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Güncel Haberler

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