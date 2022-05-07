Serik'te hatalı sürücüler 'kırmızı düdük' ile uyarıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde hatalı sürücüler kırmızı düdükle uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması yaptı.

Denetimlerde emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını, çocukların çocuk koltuğunda oturup oturmadığını kontrol eden ekipler, sürücülerden seyir halinde cep telefonu ile konuşmamalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Ekipler, hatalı davranan sürücülere kırmızı düdük çalarak, trafik kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.