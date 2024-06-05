Serik'te hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir zanlı, polis operasyonu sonucu yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.
Polis merkezi ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine aranan kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş 35 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.