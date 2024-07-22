Serik'te hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.