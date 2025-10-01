Serik'te Güvercin Kulübesinde Yangın: 25 Güvercin Telef Oldu

Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde bir güvercin kulübesinde çıkan yangında 25 güvercin hayatını kaybetti. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kulüp sahibi ise askere giden oğlunun yemin töreninde bulunmak üzere şehir dışında.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvercin kulübesinde çıkan yangında 25 güvercin telef oldu.

Akçaalan Mahallesi'ndeki boş arazide Kürşat Tufan'a ait güvercinlerin bulunduğu kulübede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kulübede yapılan incelemede 25 güvercinin telef olduğu belirlendi.

Yangını gören Hakan Saygı, dumanları fark etmelerinin ardından hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Alevlerin kısa sürede kulübeyi sardığını dile getiren Saygı, güvercinlerin ölümü nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Kulübenin sahibinin ise askerlik yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Erzincan'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
